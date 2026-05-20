Anaïs Nin inizia a scrivere all'età di undici anni, appuntando pensieri e ricordi su un quaderno che tiene con sé. A ventotto anni si trova a Parigi, in un appartamento di Louveciennes, con un marito impiegato in banca e un diario privato. Durante gli anni successivi, sviluppa un sodalizio con lo scrittore Henry Miller, con cui collabora e si scambia idee. La loro collaborazione si traduce in circa sessanta volumi pubblicati, uno scambio di scritti che dura nel tempo.

Ha undici anni quando comincia. Apre un quaderno. Scrive. Da quel momento non smette più. A Parigi, nell’appartamento di Louveciennes, Anaïs Nin ha ventotto anni, un marito banchiere e un diario che nessuno vede. Non è un confessionale – è un laboratorio. Lì costruisce sé stessa: le relazioni che vuole avere, il linguaggio con cui vuole stare al mondo. In un’epoca in cui alle donne si concede di scrivere lettere e ricette, lei accumula in segreto sessanta volumi manoscritti sulla propria vita interiore. Henry Miller arriva nell’autunno del 1931 – americano rumoroso, squattrinato, con un romanzo che nessun editore vuole toccare. Anaïs lo legge e capisce subito che quell’uomo scrive con il corpo, con la rabbia, con una libertà che lei ha sempre cercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Anaïs Nin e Henry Miller. Un sodalizio, un dollaro a pagina, sessanta volumi

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