A Napoli si discute dell'organizzazione dell'America’s Cup, con il sindaco che ha stimato un indotto economico di 1,5 miliardi di euro. Sono in corso interventi a Bagnoli per preparare l’area ad accogliere la competizione. La città si prepara a ospitare un evento di grande rilievo nel settore sportivo e turistico, con lavori e interventi infrastrutturali dedicati. La manifestazione rappresenta un'opportunità per la zona di svilupparsi e attirare visitatori e investimenti.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, oggi è a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della Louis VuittonAmerica’s Cup. “C’è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessivamente. Però questo guardando sia la ricaduta diretta, che riguarda ovviamente l’attrazione turistica durante tutto l’evento e gli investimenti fatti, ma anche il ritorno d’immagine”.La fase finale della Louis Vuitton 38a America’s Cup sarà ospitata nel territorio campano, dove si consegnerà il trofeo sportivo più antico del mondo. Manfredi ha poi aggiunto:“Ma io mi permetto di dire che questo ritorno d’immagine a Cagliari è molto di più... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - America’s Cup a Napoli: Manfredi, ‘per noi un indotto economico di 1,5 miliardi’

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