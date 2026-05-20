Massimo Ambrosini, ex calciatore e capitano del Milan, ha commentato la possibile reintroduzione di Paolo Maldini nel club. Ha affermato che Maldini è stato trattato in modo ingiusto e ha precisato che tornerebbe a giocare solo se ci fossero determinate condizioni. La questione riguarda il ruolo dell’ex capitano nel team e le circostanze che potrebbero favorire un suo ritorno. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici delle condizioni o sui motivi del suo trattamento è stata resa nota.

Massimo Ambrosini, ex calciatore e capitano del Milan, è stato ospite del podcast live 'Elastici' di Cronache di Spogliatoio. Durante la lunga chiacchierata sono stati toccati diversi temi, ma il più importante riguarda proprio il trattamento riservato a Paolo Maldini, bandiera del Diavolo, da parte della nuova proprietà rossonera. Ambrosini, senza troppi giri di parole, ha voluto commentare il possibile ritorno al Milan da parte di quello che è stato il suo capitano per più di 20 lunghi anni di carriera: "Ad oggi c'è solo una condizione per far sì che Paolo ritorni al Milan. Deve cambiare la proprietà. Dopo quello che hanno fatto liquidandolo in maniera indecente nel giro di dieci minuti, quello che chiude questa possibilità è questo fattore qui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Maldini liquidato in maniera indecente. Tornerebbe solo a una condizione”

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