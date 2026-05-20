Amaro Montenegro Week | degustazioni in 40 locali

Dal 25 al 31 maggio a Bologna si svolge l’Amaro Montenegro Week, una settimana dedicata alla promozione di uno dei simboli più riconoscibili della città. Durante questa iniziativa, 40 locali partecipano offrendo degustazioni del noto amaro. L’evento si svolge in vari punti della città, coinvolgendo bar e ristoranti che propongono assaggi e approfondimenti sul prodotto. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire le diverse modalità di consumo e apprezzare la tradizione locale legata a questa bevanda.

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