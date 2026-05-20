Pedro Almodòvar è un regista particolare. Ogni anno dichiara che il suo ultimo film è il più intimo, quello che rappresenta maggiormente se stesso e che mette in luce le sue fragilità. Ogni anno restiamo affascinati dalle modalità delicate con cui sa raccontarsi al grande pubblico, a ogni nuovo aspetto della sua personalità che viene fuori. Tuttavia, due anni fa con The Room Next Door non era riuscito a convincerci pienamente. Sarà colpa del fatto che era il suo primo film in lingua inglese e i dialoghi non avevano quella potenza che riesce a dare normalmente, o forse il fatto che si trattava della maldestra trasposizione di un romanzo eccelso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Amarga Navidad: Almodòvar torna a stupire, commuovere e divertire

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