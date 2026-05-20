Sul tappeto rosso di Cannes 79, l’attrice ha scelto un taglio di capelli molto diverso dal suo solito stile elaborato, presentandosi con un bixie molto essenziale. La sua acconciatura si distingue per la semplicità e l’aspetto naturale, in netto contrasto con le acconciature più elaborate viste in passato. Il suo parrucchiere ha utilizzato alcuni prodotti specifici per ottenere questo look minimalista, che ha attirato l’attenzione tra le molte star presenti alla manifestazione.

S e c’è un luogo in cui il minimalismo pigro viene immediatamente smascherato, questo è il red carpet di Cannes. Una passerella di risonanza mondiale, che richiede – giustamente – carattere e zero banalità. Qui persino il caschetto esce dalla monotonia dello styling, come si vede bene nell’ultima apparizione di Sharon Stone. Sharon Stone, volume e luce sul red carpet di Cannes (e il trucco per aggirare il dress code) X Sharon Stone, eterna musa del bixie. A 68 anni, l’attrice americana sfoggia un’attitudine che continua a fare scuola. Alla première di Fjord si è presa tutta la scena nonostante l’affollamento di star. Il suo segreto? Un hair look apparentemente semplice ma d’impatto formidabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che chignon. Sul red carpet di Cannes 79, Sharon Stone ribalta le regole dei capelli da sera e si prende la scena con un bixie ultra minimal. Ecco i prodotti che ha usato il suo parrucchiere

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Nesrin Cavadzade comparte la tan esperada publicación sobre su vestido de novia.

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