Igli Tare, attualmente direttore sportivo di una grande squadra di calcio, è al centro di numerose voci che lo danno in uscita. Tuttavia, secondo quanto si è saputo, sta lavorando a tre operazioni di mercato con l'obiettivo di rafforzare la rosa e garantire stabilità alla squadra. Queste mosse sono state tenute segrete fino a ora e potrebbero cambiare gli equilibri all’interno del club. La stampa sportiva osserva con attenzione gli sviluppi di questa strategia.

Il 26 maggio 2025, come si ricorderà, il Milan ha nominato Igli Tare direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. A distanza di un anno, circolano, da più fonti, indiscrezioni che vogliono il dirigente albanese già prossimo al termine della sua esperienza rossonera. Ma sarà davvero così? Seguiteci nel ragionamento, andiamo per ordine. Tra metà marzo e metà maggio, il crollo verticale del Milan (5 sconfitte in 7 partite) ha scatenato una tempesta mediatica su Milanello. I rumors hanno evidenziato profonde crepe interne: Giorgio Furlani vs Tare: contrasti legati a operazioni di mercato condotte dall'AD con l'intermediario Paolo Busardò, senza consultare il DS. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altro che addio al Diavolo: la mossa segreta di Tare che gela la stampa e ribalta Casa Milan

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