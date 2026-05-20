Un uomo di 34 anni è deceduto dopo essere stato investito da un muletto che stava manovrando nei terreni di sua proprietà nelle campagne del Tavoliere. L’incidente è avvenuto ad Orta Nova, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori ma non sono riusciti a salvarlo. La vittima lavorava nei campi e il suo decesso ha provocato dolore tra amici e familiari. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente e hanno avviato un’indagine.

Orta Nova piange Raffaele Sacchitelli, lavoratore 34enne, morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato da lui, presso alcuni terreni delle campagne del Tavoliere, di cui era proprietario. I soccorsi non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane ortese, i vigili del fuoco sono intervenuti per capirne la dinamica ed i carabinieri sono in procinto di svolgere le indagini. Le parole del sindaco, Domenico di Vito, non sono mancate, piene di cordoglio e vicinanza nei confronti della famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Altra vittima sul lavoro: Raffaele Sacchitelli muore a 34 anni

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