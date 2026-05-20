Il progetto dell’Alta Velocità in Romagna prevede l’installazione di nuovi binari tra Bologna e Rimini, con un investimento di circa 10 miliardi di euro. I lavori interesseranno specificamente alcune tratte lungo la linea ferroviaria, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la capacità di trasporto. Le nuove tratte verranno posizionate in punti strategici per collegare le principali stazioni della regione, migliorando l’efficienza del servizio ferroviario. La realizzazione dei binari è ancora in fase di pianificazione e progettazione.

? Domande chiave Come cambierà il viaggio tra Bologna e Rimini con i nuovi binari?. Dove verranno posizionati esattamente i nuovi tracciati dell'Alta Velocità?. Perché la scelta della stazione non dipenderà da Forlì o Cesena?. Quali impatti avrà l'investimento da 10 miliardi sul trasporto merci?.? In Breve Investimento statale previsto tra 5 e 10 miliardi di euro per la tratta.. Nuovi binari verso A14 per separare flussi merci e passeggeri tra Bologna e Rimini.. Enzo Lattini e Gian Luca Zattini coinvolti nel dibattito sulla fermata locale.. Modello Reggio Emilia proposto per integrare stazioni con i caselli autostradali.. Alice Buonguerrieri propone un approccio tecnico per l’Alta Velocità in Romagna, rifiutando logiche di vicinanza politica tra Forlì e Cesena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alta Velocità in Romagna: Buonguerrieri punta su nuovi binari e 10 mld

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