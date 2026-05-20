Alta velocità a Forlì la Uil | Con il volo per Fiumicino sarebbe un' accoppiata vincente per la Romagna

La Uil ha espresso sostegno alla proposta di costruire una nuova stazione dell’alta velocità a Forlì, inserita nel progetto del tracciato Bologna-Rimini. La proposta mira a migliorare i collegamenti ferroviari tra la Romagna e le principali città italiane, con particolare attenzione alla possibilità di aggiungere un volo per Roma Fiumicino. La questione è stata discussa in un contesto di dialogo tra rappresentanti sindacali e autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o modalità di realizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui