Alta velocità a Forlì la Uil | Con il volo per Fiumicino sarebbe un' accoppiata vincente per la Romagna
La Uil ha espresso sostegno alla proposta di costruire una nuova stazione dell’alta velocità a Forlì, inserita nel progetto del tracciato Bologna-Rimini. La proposta mira a migliorare i collegamenti ferroviari tra la Romagna e le principali città italiane, con particolare attenzione alla possibilità di aggiungere un volo per Roma Fiumicino. La questione è stata discussa in un contesto di dialogo tra rappresentanti sindacali e autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o modalità di realizzazione.
La Uil scende in campo a sostegno della proposta di realizzare una nuova stazione dell'alta velocità nel territorio di Forlì, nell'ambito del futuro tracciato rapido Bologna-Rimini. In una nota congiunta firmata dai segretari generali Enrico Imolesi (Uil Forlì), Fabio Piccinini (Uiltrasporti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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