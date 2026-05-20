Almanacco | Mercoledì 20 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 maggio è il 140º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 141º negli anni bisestili, e mancano 225 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi e si celebra un santo del giorno. Si tratta di una giornata che si inserisce nel ritmo quotidiano della vita, segnando il passare del tempo e la continuità delle ricorrenze annuali. L’almanacco di oggi offre uno sguardo sulle date che hanno lasciato un segno nel passato.

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Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano (il 141º negli anni bisestili). Mancano 225 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Anastasio di Brescia, vescovo.Proverbio di MaggioMaggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donneISCRIVITI AL CANALE. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Mercoledì 20 Maggio 2026! Vi auguriamo buona giornata con le curiosità del giorno! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 6 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è mercoledì 6 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: Beata Giuditta di Sangerhausen; San Venerio di Milano; Santa Benedetta di Roma... Per saperne di più: cittadino.ca/https-cittadin… #BuongiornoATutti #calendar x.com Almanacco | Mercoledì 20 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno1996 - A Cannatello, una contrada di Santa Margherita di Belice (Agrigento), viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della Strage di Capaci 1999 - Omicidio D'Antona: a Roma le BR uccidono Massimo D'A ... pisatoday.it Mercoledì 20 maggio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 20 maggio 2026 e si festeggia San Bernardino da Siena L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it