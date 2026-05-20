Almanacco | Mercoledì 20 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

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Il 20 maggio è il 140º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 141º negli anni bisestili, e mancano 225 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi e si celebra un santo del giorno. Si tratta di una giornata che si inserisce nel ritmo quotidiano della vita, segnando il passare del tempo e la continuità delle ricorrenze annuali. L’almanacco di oggi offre uno sguardo sulle date che hanno lasciato un segno nel passato.

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Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano (il 141º negli anni bisestili). Mancano 225 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Anastasio di Brescia, vescovo.Proverbio di MaggioMaggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donneISCRIVITI AL CANALE. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Buongiorno e Buon Mercoledì 20 Maggio 2026! Vi auguriamo buona giornata con le curiosità del giorno!

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