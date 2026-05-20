almanacco del 20 05 2026

Il 20 maggio del 2026 segna una giornata come tante altre, con eventi e ricorrenze che trovano spazio nel calendario. La chiesa celebra alcune festività e ricorrenze religiose, mentre in ambito storico si ricordano fatti accaduti in questa data nel passato. Le notizie quotidiane riguardano anche aggiornamenti su questioni legali e giudiziarie che coinvolgono diversi soggetti. La giornata si apre con notizie e informazioni che vengono diffuse attraverso vari canali, offrendo un quadro di eventi che si svolgono nel corso della giornata.

almanacco del giorno mercoledì 20 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardino da Siena Francescano famoso nella storia per essere stato uno dei più grandi e trascinanti predicatori popolari del 400 un caloroso augurio a tutti i Bernardino le Bernardin è che sono d'asporto uno sguardo Altero il sole questa mattina intorno alle 5:40 ci saluterà questa sera alle 20:31 Ed ora arriviamo la nostra macchina del tempo Quali eventi hanno la giornata del 20 maggio nel corso dei secoli torniamo prima di tutto al 1506 muore a Valladolid in Spagna un uomo che ha cambiato per sempre la storia del mondo.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 20 maggio 2026

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