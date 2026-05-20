All' Orrido apre un nuovo chiosco E si cerca un gestore

All'Orrido di Bellano è stato aperto un nuovo chiosco, e l'amministrazione comunale sta cercando un gestore attraverso un bando pubblico. La gestione della struttura e dell'area esterna sarà affidata a un soggetto che vincerà la selezione, come deciso dalla giunta comunale e reso ufficiale dalla struttura incaricata. La procedura di assegnazione è in corso, e il bando rimane aperto per ricevere le candidature.

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