All' Orrido apre un nuovo chiosco E si cerca un gestore
All'Orrido di Bellano è stato aperto un nuovo chiosco, e l'amministrazione comunale sta cercando un gestore attraverso un bando pubblico. La gestione della struttura e dell'area esterna sarà affidata a un soggetto che vincerà la selezione, come deciso dalla giunta comunale e reso ufficiale dalla struttura incaricata. La procedura di assegnazione è in corso, e il bando rimane aperto per ricevere le candidature.
L'Amministrazione comunale di Bellano cerca un gestore per il nuovo chiosco all'Orrido. La gestione della struttura e dell'area esterna sarà affidata tramite bando, così come deliberato dalla giunta e come emanato dalla struttura competente.“Dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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