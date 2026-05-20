Allerta maltempo disagio totale nel weekend | le regioni più colpite

Da thesocialpost.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal fine settimana, il maltempo si intensifica su diverse zone del Paese, provocando disagi diffusi. Le previsioni indicano piogge intense e vento forte nelle regioni settentrionali, con alcune aree che hanno già registrato allagamenti e problemi alla viabilità. Nel resto del territorio, si attendono condizioni meteorologiche instabili, con temporali e raffiche di vento. Le autorità hanno emesso allerte meteo per vari territori, invitando la popolazione a prestare attenzione alle eventuali criticità.

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L’Italia si avvia verso una fase meteorologica caratterizzata da una netta divisione tra Nord e Sud. Mentre l’alta pressione di matrice africana tenderà a consolidarsi sulle regioni settentrionali e parte del Centro, il Mezzogiorno resterà esposto a correnti più fresche e instabili provenienti dall’area balcanica e dal Mediterraneo orientale. ( iLMeteo.it ) Nord verso un clima quasi estivo. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, tra giovedì e il fine settimana l’anticiclone favorirà condizioni generalmente stabili al Nord, con temperature in progressivo aumento e valori che potranno superare localmente i 30 gradi. Il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, salvo qualche isolato temporale pomeridiano sulle aree alpine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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