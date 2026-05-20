Negli ultimi dodici mesi, il numero di bambini in cura per allergie presso il reparto pediatrico di un noto ospedale di Bologna ha raggiunto le 2.300 unità. Si tratta di un incremento rispetto agli anni precedenti, con un’attenzione crescente verso i sintomi allergici nei più giovani. I medici del reparto hanno registrato un aumento delle visite legate a reazioni allergiche, che spaziano da problemi cutanei a difficoltà respiratorie. La situazione richiede un'attenzione costante e un’adeguata gestione clinica.

Bologna, 20 maggio 2026 – Allergie pediatriche in aumento: al Sant’Orsola 2.300 bambini visitati in un solo anno. Purtroppo, come rilevano i medici, le allergie sono in forte crescita: da quelle alimentari si arriva ai farmaci e agli imenotteri (insetti come api e vespe). “Non bisogna fare allarmismi, ma occorre saper riconoscere i sintomi e intervenire precocemente: è fondamentale”, è quello che raccomanda, oltre agli specialisti, anche l’associazione Asmallergia Bimbi. Sono circa 2.300 i bambini visitati nel 2025 nell’ambulatorio di Allergologia pediatrica del Sant’Orsola, i n aumento del 3 per cento rispetto all’anno precedente e circa 300 in più del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allergie bambini in aumento, 2.300 in cura al Sant’Orsola: sintomi e cosa fare

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