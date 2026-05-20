Alleanza pubblico-privato Un giardino manifesto intorno al locale Santeria

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di Giardino Manifesto, un progetto di riqualificazione dell’area esterna dello stabile situato in Viale Toscana 31. L’intervento vede la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, con l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano. Il progetto prevede interventi di riqualificazione e sistemazione dell’area esterna, con l’intento di creare un ambiente più curato e funzionale per la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la creazione di Giardino Manifesto, il progetto di rigenerazione dell’area esterna dello stabile di Santeria in Viale Toscana 31. Il progetto è stato presentato ieri alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, di Andrea Pontiroli, ceo Santeria SpA, Yuri Santagostino, presidente e ad di Gruppo Cap, partner del progetto, e Cristiana Cutrona, architetto dello studio ReValue che l’ha ideato. Un progetto che trasformerà lo spazio cementato adiacente allo stabile di Santeria Toscana attraverso la deimpermeabilizzazione totale del suolo in un giardino pluviale di circa 1.000 mq, di cui il 55% sarà destinato a verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

alleanza pubblico privato un giardino manifesto intorno al locale santeria
© Ilgiorno.it - Alleanza pubblico-privato. Un "giardino manifesto" intorno al locale Santeria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Sanità lombarda, la Regione punta sull’alleanza tra pubblico e privatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il modello lombardo torna al centro del dibattito La Lombardia rilancia la collaborazione tra strutture pubbliche e private...

Nuovo chiosco nel giardino pubblico, Siamo Longiano: "Pagherà il Comune o c’è un privato pronto a investire?"“Crediamo che la trasparenza debba essere alla base dell’agire di ogni amministrazione comunale.

alleanza pubblico privato unAlleanza pubblico-privato. Un giardino manifesto intorno al locale SanteriaInvestimento da un milione di euro per la riqualificazione di mille metri quadrati grazie alla collaborazione tra Comune, Cap e lo spazio di viale Toscana. ilgiorno.it

Lombardia, alleanza pubblico-privato per l’innovazione socialePresentato l’accordo quadro tra Regione e Intesa Sanpaolo per progetti innovativi in cinque ambiti strategici: senior housing, disabilità, disagio giovanile, innovazione sociale nel terzo settore ed ... vita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web