Alleanza pubblico-privato Un giardino manifesto intorno al locale Santeria
Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di Giardino Manifesto, un progetto di riqualificazione dell’area esterna dello stabile situato in Viale Toscana 31. L’intervento vede la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, con l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano. Il progetto prevede interventi di riqualificazione e sistemazione dell’area esterna, con l’intento di creare un ambiente più curato e funzionale per la comunità locale.
Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la creazione di Giardino Manifesto, il progetto di rigenerazione dell’area esterna dello stabile di Santeria in Viale Toscana 31. Il progetto è stato presentato ieri alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, di Andrea Pontiroli, ceo Santeria SpA, Yuri Santagostino, presidente e ad di Gruppo Cap, partner del progetto, e Cristiana Cutrona, architetto dello studio ReValue che l’ha ideato. Un progetto che trasformerà lo spazio cementato adiacente allo stabile di Santeria Toscana attraverso la deimpermeabilizzazione totale del suolo in un giardino pluviale di circa 1.000 mq, di cui il 55% sarà destinato a verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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