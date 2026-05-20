Alleanza pubblico-privato Un giardino manifesto intorno al locale Santeria

Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di Giardino Manifesto, un progetto di riqualificazione dell’area esterna dello stabile situato in Viale Toscana 31. L’intervento vede la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, con l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano. Il progetto prevede interventi di riqualificazione e sistemazione dell’area esterna, con l’intento di creare un ambiente più curato e funzionale per la comunità locale.

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