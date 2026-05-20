Nelle ultime settimane sono stati rilevati oltre 92.000 attacchi informatici che utilizzano malware nascosti all’interno di strumenti di intelligenza artificiale. Tra le tecniche impiegate, alcuni malware si celano in modelli come ChatGPT e Gemini, rendendo difficile la loro individuazione. Inoltre, sono stati segnalati furti di dati sensibili attraverso il codice di LiteLLM, che viene sfruttato per accedere a informazioni riservate. La diffusione di queste minacce ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza digitale.

? Domande chiave Come fanno i malware a nascondersi dentro ChatGPT e Gemini?. Quali dati critici vengono rubati attraverso il codice di LiteLLM?. Perché gli agenti IA autonomi possono agire senza supervisione umana?. Come distinguere un deepfake reale da un contenuto generato artificialmente?.? In Breve Oltre 15.000 malware diversi rilevati tra gennaio e maggio 2026 a Roma.. Software contraffatti ChatGPT, Gemini e Claude distribuiscono trojan e spyware su vari sistemi.. Attacchi al codice open source LiteLLM su GitHub rubano credenziali e criptovalute.. Agenti autonomi manipolati tramite prompt injection eseguono azioni dannose senza supervisione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme IA: oltre 92.000 attacchi informatici con malware camuffati

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