Allarme cibo | perso il 75% della biodiversità il rischio è globale

Negli ultimi decenni, si è registrato un calo del 75% della biodiversità alimentare a livello globale. Questa perdita riguarda specie di piante, animali e varietà agricole tradizionali che sono scomparse o sono diventate molto rare. Le pratiche di alcune multinazionali del settore alimentare sono state al centro di discussioni riguardo al loro ruolo in questa diminuzione. La concentrazione del controllo su poche grandi aziende ha portato a una riduzione della varietà di prodotti disponibili sul mercato.

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? Domande chiave Come può il controllo di quattro multinazionali minacciare la nostra sopravvivenza?. Perché tre sole colture decidono il destino del cibo mondiale?. Quali rischi corre il suolo senza la varietà delle specie autoctone?. Come possono i piccoli agricoltori difendere la sovranità alimentare dai brevetti?.? In Breve Riso, grano e mais garantiscono il 60% delle calorie mondiali consumate.. Quattro multinazionali controllano il 63% del mercato globale dei semi tramite brevetti.. Le comunità rurali gestiscono il 70% del territorio italiano tra colline e montagne.. La Giornata Mondiale della Biodiversità dell'ONU si celebra ogni 22 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme cibo: perso il 75% della biodiversità, il rischio è globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento G20: allerta su cibo e fertilizzanti, il rischio crisi globaleA Washington, i vertici del G20 hanno affrontato la gestione dei flussi commerciali legati all’agricoltura per contrastare le ripercussioni del... Cicada: 75 mutazioni, sintomi nuovi e rischio globaleUna nuova minaccia virale sta emergendo con rapidità preoccupante nel Regno Unito e negli Stati Uniti.