Alla Florim i giovani e il futuro del distretto

Alla Florim si sta preparando la 39esima edizione del Premio Lucchese, un evento che coinvolge studenti e mette in discussione le modalità di vita, tra ritmo lento e velocità. La manifestazione si focalizza sul rapporto tra i giovani e il futuro del distretto, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. L’iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui