Alla Florim i giovani e il futuro del distretto
Alla Florim si sta preparando la 39esima edizione del Premio Lucchese, un evento che coinvolge studenti e mette in discussione le modalità di vita, tra ritmo lento e velocità. La manifestazione si focalizza sul rapporto tra i giovani e il futuro del distretto, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. L’iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole della zona.
"Vita lenta o vita veloce?". È attorno a questo interrogativo, quanto mai attuale, che si svilupperà il confronto tra gli studenti protagonisti della 39esima edizione del Premio Lucchese. L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, è in programma sabato, alle 10,30, nella suggestiva cornice della Florim Gallery. Le classi quarte di tutti gli indirizzi dell’istituto Volta di Sassuolo saranno infatti le grandi protagoniste di un confronto pubblico strutturato secondo la formula anglosassone del debate. Al centro della sfida un tema che tocca da vicino le nuove generazioni e il futuro del distretto: "In una società che corre, la lentezza è un lusso da riscoprire o un ostacolo al progresso?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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