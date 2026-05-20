Alla Denso di San Salvo cassa integrazione per 660 lavoratori e piano di investimenti da 12 milioni

Nella fabbrica di San Salvo, circa 660 lavoratori saranno in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale nei prossimi dodici mesi. Contestualmente, l’azienda ha annunciato un piano di investimenti che prevede una somma complessiva di 12 milioni di euro. La decisione riguarda il periodo che si estende fino a fine anno e coinvolge l’intera forza lavoro coinvolta nella produzione. La situazione è stata comunicata ufficialmente alle rappresentanze sindacali e alle autorità competenti.

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