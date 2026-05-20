Dopo aver concluso la sua esperienza ad Amici 25, Alessio Di Ponzio ha commentato il suo percorso. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria, il ballerino si è aggiudicato la vittoria nella categoria di ballo. Ha condiviso le sue emozioni riguardo alla partecipazione e alla finale, senza approfondire motivazioni o giudizi. La sua presenza nel programma ha lasciato un segno, e ora si prepara a continuare il suo cammino nel mondo della danza.

Alessio Di Ponzio, dopo il suo percorso ad Amici 25, ha parlato delle sue emozioni. Sebbene non abbia vinto, il ballerino ha conquistato la categoria di ballo. Alessio, entrato nella scuola nel 2024, ha dovuto affrontare un infortunio, ma ha saputo rialzarsi e arrivare in finale. Le sue parole sono piene di gratitudine e determinazione per il futuro. Malore per un allievo di Amici 25 dopo la finalissima Un percorso non facile per Alessio. Il viaggio di Alessio Di Ponzio ad Amici è stato tutto tranne che semplice. Dopo un infortunio che lo ha costretto a lasciare la scuola, il ballerino ha avuto l’opportunità di tornare. Con grande impegno, è riuscito a raggiungere la finale, dimostrando la sua resilienza e passione per la danza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alessio Di Ponzio si racconta dopo il secondo posto ad Amici 25

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