Alessio Di Ponzio dopo Amici 2026 | Lorenzo ha meritato la vittoria Ora sogno di ballare con Lady Gaga

Alessio Di Ponzio ha concluso la partecipazione ad Amici 2026 con un secondo posto, dietro Lorenzo Salvetti. Dopo la finale, ha dichiarato che Lorenzo ha meritato la vittoria e ha espresso il desiderio di ballare con Lady Gaga in futuro. La sua esperienza nel talent show si è conclusa con questa posizione, e ha condiviso alcuni pensieri sul percorso fatto e sui prossimi obiettivi. Di Ponzio ha anche ringraziato il pubblico e i professori per il supporto ricevuto.

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