Alessio Di Ponzio dopo Amici 2026 | Lorenzo ha meritato la vittoria Ora sogno di ballare con Lady Gaga
Alessio Di Ponzio ha concluso la partecipazione ad Amici 2026 con un secondo posto, dietro Lorenzo Salvetti. Dopo la finale, ha dichiarato che Lorenzo ha meritato la vittoria e ha espresso il desiderio di ballare con Lady Gaga in futuro. La sua esperienza nel talent show si è conclusa con questa posizione, e ha condiviso alcuni pensieri sul percorso fatto e sui prossimi obiettivi. Di Ponzio ha anche ringraziato il pubblico e i professori per il supporto ricevuto.
Alessio Di Ponzio commenta il secondo posto ad Amici 2026 dietro Lorenzo Salvetti. In quest'intervista a Fanpage, il ballerino ripercorre i momenti clou della finale, il rapporto con gli altri allievi e i progetti futuri: "Oggi non sento più il peso del pregiudizio, alle critiche ho sempre risposto danzando". 🔗 Leggi su Fanpage.it
ALESSIO DI PONZIO - PERCORSO AMICI 24-25
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