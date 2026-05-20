Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato stanno vivendo una storia impossibile | sapete come è iniziata?

Da donnapop.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Marcuzzi e il suo nuovo compagno stanno vivendo una relazione complicata, iniziata tra viaggi frequenti e incontri lontani dai riflettori. La storia è cominciata quasi per caso, e da allora i due si sono visti in diverse occasioni, mantenendo un basso profilo. La conduttrice sembra aver ritrovato un po’ di serenità e entusiasmo, dopo un periodo di cambiamenti personali. La loro relazione si svolge principalmente lontano dai riflettori, lontano da dichiarazioni ufficiali o eventi pubblici.

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Tra viaggi continui, incontri lontani dai riflettori e una relazione nata quasi per caso, Alessia Marcuzzi sembra aver ritrovato entusiasmo e serenità accanto a Tiago Schietti. La conduttrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, starebbe vivendo una storia intensa con l’imprenditore brasiliano conosciuto all’inizio dell’anno. Un rapporto che in molti consideravano complicato per via della distanza e degli impegni di entrambi, ma che invece starebbe diventando sempre più importante. Le ultime immagini pubblicate dai settimanali di gossip li mostrano affiatati e complici, segno che questa frequentazione non sarebbe affatto passeggera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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ALESSIA MARCUZZI RIVELA IL NUOVO FIDANZATO! Chi è Tiago Schietti

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