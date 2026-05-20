Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello VIP 2026

Da ilsipontino.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini si è aggiudicata la vittoria della sesta edizione del Grande Fratello VIP, conclusasi di recente. La concorrente ha superato gli altri partecipanti durante il corso del programma, che si è svolto nelle ultime settimane. La finale si è tenuta in diretta, con una giuria e il pubblico chiamati a esprimere le proprie preferenze. La vittoria di Mussolini è stata comunicata ufficialmente alla fine della serata, chiudendo così questa edizione del reality.

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Alla fine è successo davvero: Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello VIP 2026. Una finale tesissima che ha trasformato i social in una gigantesca arena emotiva fatta di televoti, polemiche e fan completamente impazziti. Quella di quest’anno è stata una delle edizioni più imprevedibili del reality. Tra alleanze fragili, crisi nervose e continui colpi di scena, il pubblico ha assistito a settimane sempre più intense fino all’ultima puntata. Dentro la Casa, Alessandra Mussolini è stata protagonista assoluta. Ha litigato, pianto, discusso animatamente e minacciato più volte di lasciare il programma, salvo poi ripartire ogni volta come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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