Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, portando a casa un premio di 100 mila euro. La finale si è svolta questa sera, con la partecipazione di diversi concorrenti eliminati nel corso delle settimane. Durante la trasmissione, sono stati mostrati vari momenti delle sfide e delle nomination. La vittoria è stata decisa dal televoto del pubblico, che ha scelto il suo preferito tra i finalisti.

Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, conquistando il montepremi di 100 mila euro. Con il 55% delle preferenze, ha superato Antonella Elia, seconda classificata, e Raimondo Todaro, terzo. La finale ha regalato emozioni forti e momenti indimenticabili per i concorrenti e il pubblico. Aristide Malnati parla della sua amicizia con Alfonso Signorini La finale del Grande Fratello Vip. La puntata finale si è aperta con una coreografia di Raimondo Todaro, accolta da tutti i concorrenti rimasti in gara. Francesca Manzini, già eliminata, ha portato un tocco di leggerezza con i suoi siparietti comici. La tensione è aumentata con il primo verdetto, che ha visto l’eliminazione di Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alessandra Mussolini trionfa nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grande fratello vip, cachet record per Alessandra Mussolini: “Ha retto l’edizione”

Leggi anche: Anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 maggio, la vendetta di Alessandra Mussolini

Grande Fratello Vip 2026, vince Alessandra Mussolini: la classifica della finale CONTENTI? #gfvip #grandefratellovip #alessandramussolini #antonellaelia #raimondotodaro x.com

Alessandra Mussolini vince il GF Vip: ecco le percentuali del televoto e il montepremi guadagnatoAlessandra Mussolini vince l'ottava edizione del Grande Fratello Vip: il verdetto è arrivato durante la puntata finale del reality show. Ecco cosa è successo e le percentuali. mondotv24.it

Grande Fratello Vip 8, ha vinto Alessandra Mussolini: percentuali del televoto e racconto della finaleSi è conclusa l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, chi ha trionfato nella finale in onda martedì 19 maggio ... gossipetv.com