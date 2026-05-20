Alessandra Mussolini trionfa nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip

Da anticipazionitv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, portando a casa un premio di 100 mila euro. La finale si è svolta questa sera, con la partecipazione di diversi concorrenti eliminati nel corso delle settimane. Durante la trasmissione, sono stati mostrati vari momenti delle sfide e delle nomination. La vittoria è stata decisa dal televoto del pubblico, che ha scelto il suo preferito tra i finalisti.

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Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, conquistando il montepremi di 100 mila euro. Con il 55% delle preferenze, ha superato Antonella Elia, seconda classificata, e Raimondo Todaro, terzo. La finale ha regalato emozioni forti e momenti indimenticabili per i concorrenti e il pubblico. Aristide Malnati parla della sua amicizia con Alfonso Signorini La finale del Grande Fratello Vip. La puntata finale si è aperta con una coreografia di Raimondo Todaro, accolta da tutti i concorrenti rimasti in gara. Francesca Manzini, già eliminata, ha portato un tocco di leggerezza con i suoi siparietti comici. La tensione è aumentata con il primo verdetto, che ha visto l’eliminazione di Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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