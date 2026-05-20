Il 20 maggio 2026 si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip, con Alessandra Mussolini che si è aggiudicata la vittoria. La puntata finale si è conclusa con un'ultima sfida tra i concorrenti, che ha deciso l'esito del programma. Durante la serata sono stati mostrati i momenti salienti del percorso dei finalisti e si sono svolti i consueti collegamenti con gli eliminati. La vittoria di Mussolini è stata annunciata al termine di una serata caratterizzata da emozioni e tensione.

Roma, 20 maggio 2026 - Una finale al cardiopalma, soprattutto nell’ultimissima parte, ha incoronato Alessandra Mussolini vincitrice del Grande Fratello Vip 2026. A tenerle testa al televoto durante tutta l’ultima puntata è stata soltanto Antonella Elia. Nel corso della serata sono caduti sotto i colpi dei voti del pubblico, infatti, nell’ordine Renato Biancardi, Raul Dumitras, Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Raimondo Todaro. Oltre poi all’ultimo anche Antonella Elia. Cosa ricorderemo di questo Gf Vip?. L’edizione record del reality show - quella condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha avuto quasi 2 miliardi di visualizzazioni sui social network - si è contraddistinta per alcuni momenti che il pubblico ricorderà anche nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: i momenti che ricorderemo

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ALESSANDRA MUSSOLINI vs ANTONELLA ELIA, chi vincerà il GRANDE FRATELLO VIP 2026

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