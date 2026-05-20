Alcaraz | Non sono pronto per Wimbledon Il mio rientro appena possibile

Martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha comunicato di non essere ancora pronto per partecipare a Wimbledon. Alcaraz ha spiegato che il suo rientro in campo avverrà appena possibile, ma al momento non si sente in condizioni di competere al massimo livello. La decisione arriva dopo un periodo di recupero da un infortunio, e il giocatore ha preferito non forzare i tempi di un possibile ritorno sul campo. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi previsti per il rientro.

Carlos Alcaraz salta Wimbledon. Martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà allo Slam londinese, a cui arrivava dopo la finale persa contro Jannik Sinner lo scorso anno, a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha già costretto a saltare Madrid, gli Internazionali d’Italia e il prossimo Roland Garros. “Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo ritirarmi dallo swing sull’erba al Queen’s e a Wimbledon”, ha scritto Alcaraz in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, “sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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