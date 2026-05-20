L'infortunio al polso ha impedito ad Alcaraz di partecipare a Wimbledon, portandolo a perdere posizioni nella classifica mondiale. Lo spagnolo dovrà anche saltare il prossimo torneo del Grande Slam su erba, mentre Jannik si sta preparando per approfittare di questa situazione e migliorare la propria posizione. La cancellazione degli impegni di Alcaraz ha influito sugli equilibri delle classifiche e sui piani dei giocatori coinvolti.

Il forfait di Wimbledon e dell’intera stagione sull’erba costerà a Carlos Alcaraz altri 1800 punti in classifica, consentendo così a Jannik Sinner di mettere in cassaforte il trono mondiale per tutto il 2026 e anche oltre. Il murciano lo scorso anno aveva vinto il torneo del Queen’s, guadagnando 500 punti, arrivando qualche settimana più tardi in finale a Wimbledon, la terza consecutiva, battuto poi da Jannik Sinner, incamerando altri 1300 punti. Punti che, adesso, con la mancata partecipazioni ai tornei sull’erba inglese, inevitabilmente sfumeranno. Lunedì 13 luglio troveremo Alcaraz con "soli" 8160 punti. A questo punto, tutto è nelle mani di Sinner, che potrebbe approfittare dell’assenza forzata del suo più grande rivale per mettere un solco difficilmente colmabile in tempi brevi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz, che crollo in classifica senza Wimbledon: Sinner prepara la fuga

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Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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Quindi o Sinner fa il miracolo e vince entrambi gli slam oppure Novax è all'occasione della vita per fare 25 (se il fisico lo tiene), su erba a parte loro due non ci sono alternative mentre sul rosso ci dovrebbe proprio essere un crollo fisico di Sinner x.com

Ti ricordi quando Zverev, a soli 20 anni, ha vinto il suo primo titolo di maestro battendo Djokovic in finale? L'anno successivo ha vinto anche le ATP FINALS battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale senza perdere un set. Sembrava davvero che fosse reddit

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