Un possibile infortunio al polso mette in dubbio la partecipazione di Alcaraz a Wimbledon, sollevando preoccupazioni sul suo stato di forma. Rusedski ha ipotizzato che il giocatore potrebbe essere costretto a fermarsi, influenzando così il quadro del torneo. La possibile assenza di Alcaraz potrebbe aumentare le chances di Sinner, già tra i favoriti. La situazione ricorda le problematiche di Del Potro, che ha dovuto affrontare diversi infortuni al polso nel corso della carriera.

? Punti chiave Come influirà l'assenza di Alcaraz sulle possibilità di vittoria di Sinner?. Perché il rischio infortunio ricorda la carriera di Del Potro?. Chi approfitterà del vuoto lasciato dallo spagnolo nel ranking?. Come cambieranno le strategie di Djokovic senza il rivale spagnolo?.? In Breve Rusedski cita il caso Del Potro per giustificare la cautela di Alcaraz.. Assenza dello spagnolo dai tornei ATP 500 tra il 15 e il 21 giugno.. Sinner e Djokovic avrebbero vantaggi strategici in caso di stop dello spagnolo.. Djokovic punta al 25° Slam valutando tornei preparatori sull'erba prima di Wimbledon.. Gregory Rusedski ipotizza che Carlos Alcaraz possa saltare il torneo di Wimbledon a causa dell’attuale infortunio al polso destro, aprendo una finestra di opportunità per Novak Djokovic se il serbo raggiungerà la forma fisica ideale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz a rischio Wimbledon: Rusedski ipotizza stop per il polso

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Me lo aspettavo, essendo Roland Garros e Wimbledon molto vicini, saltando il primo era estremamente probabile saltasse anche il secondo. Devo dire che secondo me il cemento come superficie per tornare è il migliore, anche perché almeno il rischio di sciv x.com

Alcaraz si ritira da Wimbledon reddit

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