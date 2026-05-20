Al via i lavori per il potenziamento del nodo stradale all’uscita del casello A1
Sono iniziati oggi i lavori per migliorare il nodo stradale vicino all’uscita del casello dell’Autostrada A1 di Parma. Le operazioni di cantiere riguardano la riqualificazione e il potenziamento di questa area, con interventi che coinvolgono la viabilità e le infrastrutture circostanti. La fase preliminare prevede l’installazione di segnaletica e la sistemazione delle corsie. L’obiettivo è rendere più fluido il traffico e facilitare l’accesso alla rete autostradale.
Hanno preso avvio oggi le attività di cantiere relative ai lavori di riqualificazionee potenziamento del nodo stradale in corrispondenza dell’uscita del casello dell’Autostrada A1 di Parma. L’intervento, di carattere strategico, è finalizzato a migliorare l’accessibilità all’area fieristica e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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