Al via i lavori per il potenziamento del nodo stradale all’uscita del casello A1

Sono iniziati oggi i lavori per migliorare il nodo stradale vicino all’uscita del casello dell’Autostrada A1 di Parma. Le operazioni di cantiere riguardano la riqualificazione e il potenziamento di questa area, con interventi che coinvolgono la viabilità e le infrastrutture circostanti. La fase preliminare prevede l’installazione di segnaletica e la sistemazione delle corsie. L’obiettivo è rendere più fluido il traffico e facilitare l’accesso alla rete autostradale.

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