Lo scorso fine settimana si è svolto il Trofeo Ruthinium, una competizione che si tiene ogni anno per mettere alla prova le capacità degli studenti degli istituti odontotecnici italiani. Tra le scuole partecipanti, il Pacinotti Belmesseri di Pontremoli ha ottenuto risultati significativi grazie alla performance di uno studente in particolare. La gara, giunta alla sua undicesima edizione, coinvolge studenti di quarto e quinto anno e si concentra su aspetti tecnici, di precisione e di creatività nel campo odontotecnico.

Successo nei giorni scorsi al Trofeo Ruthinium per il Pacinotti Belmesseri di Pontremoli: uno degli appuntamenti più attesi per gli istituti odontotecnici italiani: che da 11 anni mette alla prova tecnica, precisione e creatività degli studenti del quarto e quinto anno. Anche quest’anno l’istituto ha saputo distinguersi, conquistando il gradino più alto del podio grazie alla studentessa Sofia Sergenti, premiata per un manufatto giudicato dalla Commissione "di elevato spessore tecnico, estetico e funzionale", pienamente rispettoso dei criteri biomeccanici e dei canoni gnatologici. Nata nel 2015 per volontà di Barbara Piazza, titolare della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al ’Trofeo Ruthinium’ il Pacinotti Belmesseri in evidenza con Sergenti

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