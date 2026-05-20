Al Teatro Apparte si ride con Insieme lo spettacolo con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

Venerdì 22 maggio alle 21, il Teatro Apparte di Palermo presenta “Insieme”, uno spettacolo che vede sul palco Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, due artisti molto conosciuti e apprezzati dal pubblico locale. La rappresentazione si svolge in un’atmosfera di svago e comicità, con la partecipazione di entrambi gli interpreti che portano in scena un testo scritto appositamente per questa occasione. L’evento si svolge nella sala del teatro situata nel cuore della città.

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