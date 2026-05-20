Al Teatro Apparte si ride con Insieme lo spettacolo con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia
Venerdì 22 maggio alle 21, il Teatro Apparte di Palermo presenta “Insieme”, uno spettacolo che vede sul palco Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, due artisti molto conosciuti e apprezzati dal pubblico locale. La rappresentazione si svolge in un’atmosfera di svago e comicità, con la partecipazione di entrambi gli interpreti che portano in scena un testo scritto appositamente per questa occasione. L’evento si svolge nella sala del teatro situata nel cuore della città.
Venerdì 22 maggio alle ore 21 il Teatro Apparte di Palermo ospita “Insieme”, lo spettacolo che vede sullo stesso palco Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, due tra i nomi più amati dal pubblico siciliano. Un appuntamento all’insegna della comicità, dell’ironia e del puro divertimento, costruito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Palermo, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia insieme sul palco del Teatro Apparte | Palermomania.it palermomania.it/news/appuntame… x.com
Venerdì 22 maggio al Teatro Apparte di Palermo arriva ''INSIEME'', lo spettacolo con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia tra comicità, improvvisazione e intrattenimento dal vivo. #SalvoLaRosa #GiuseppeCastiglia #TeatroAppartePalermo #spettacoloPalermo facebook
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