Due persone sono state identificate dai carabinieri di Campagnola al supermercato di Rio Saliceto il 20 maggio 2026, dopo una segnalazione ricevuta da parte del personale di vigilanza. In un primo momento, gli operatori avevano notato comportamenti sospetti da parte degli individui, che si trovavano all’interno del centro commerciale. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di un cutter e di un martello. I militari sono intervenuti subito dopo la segnalazione per verificare la situazione.

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - Grazie a una tempestiva segnalazione, i carabinieri della caserma di Campagnola hanno identificato due persone che si trovavano in un centro commerciale a Rio Saliceto e che avevano fatto sorgere qualche sospetto agli operatori della vigilanza interna. Uno di loro è risultato possedere un cutter e un martello, ma senza fornire un motivo logico sulla detenzione. Per questo un 33enne rumeno domiciliato a Bologna è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì al Conad di Rio Saliceto. Dopo aver maneggiato della merce presa dagli scaffali, i due sospetti si erano allontanati, abbandonando gli oggetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al supermercato di Rio Saliceto con cutter e martello

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