Al polo fieristico A1 Expo torna l' appuntamento con il Salone dell' Edilizia
Al polo fieristico A1Expo di San Marco Evangelista si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 la quinta edizione di SED, il Salone dell’Edilizia. L’evento si concentra sul settore delle costruzioni e degli impianti, attirando espositori e visitatori interessati a novità e tecnologie legate all’edilizia. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario del settore, con un focus sulla presentazione di prodotti e servizi dedicati agli operatori del comparto.
Il mondo dell’edilizia, delle costruzioni e degli impianti torna protagonista al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, dove dal 22 al 24 maggio 2026 si svolgerà la quinta edizione di SED – Il Salone dell’Edilizia.Una manifestazione ormai consolidata, capace di riunire aziende. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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