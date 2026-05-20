Al polo fieristico A1 Expo torna l' appuntamento con il Salone dell' Edilizia

Al polo fieristico A1Expo di San Marco Evangelista si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 la quinta edizione di SED, il Salone dell’Edilizia. L’evento si concentra sul settore delle costruzioni e degli impianti, attirando espositori e visitatori interessati a novità e tecnologie legate all’edilizia. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario del settore, con un focus sulla presentazione di prodotti e servizi dedicati agli operatori del comparto.

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