Al Picco cambia poco Restano tornelli e ’tessere’ Meno stewards sugli spalti
Al Picco, le modalità di accesso e la presenza di personale di sicurezza rimangono sostanzialmente invariati, con tornelli e tessere ancora in uso. La domenica dei tifosi si svolgerà con numeri diversi, ma senza modifiche alle regole di sicurezza già in vigore. La Serie C continuerà a seguire le stesse disposizioni di vigilanza e controllo adottate anche nei campionati di livello superiore, come quelli di serie A e B, alle quali gli spettatori dello Spezia sono abituati da tempo.
La domenica del tifoso allo stadio cambierà sicuramente nei numeri ma non nel rigido protocollo. Anche la Serie C infatti impone infatti le stesse attenzioni obbligatorie in vigore per i campionati di serie A e B alle quali i sostenitori dello Spezia sono ormai stati abituati da anni. Resteranno in vigore le tessere del tifoso, i tornelli di accesso, le aperture dei settori ospiti indipendentemente dall’afflusso che determinate società avversarie potranno garantire al ’Picco’. L’impatto organizzativo verrà inevitabilmente rivisto, al ribasso, anche per quanto riguarda l’ ordine pubblico anche se il servizio sarà comunque dettagliato e organizzato dalla Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Sì ma un programma così celebre non può essere ridotto a una copia sbiadita di Ballando. L’anno prossimo cambiare giuria (pochi nomi e più forti) e cast più forte. #canzonissima x.com