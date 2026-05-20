Al Picco cambia poco Restano tornelli e ’tessere’ Meno stewards sugli spalti

Al Picco, le modalità di accesso e la presenza di personale di sicurezza rimangono sostanzialmente invariati, con tornelli e tessere ancora in uso. La domenica dei tifosi si svolgerà con numeri diversi, ma senza modifiche alle regole di sicurezza già in vigore. La Serie C continuerà a seguire le stesse disposizioni di vigilanza e controllo adottate anche nei campionati di livello superiore, come quelli di serie A e B, alle quali gli spettatori dello Spezia sono abituati da tempo.

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