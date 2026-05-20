Al Parco arriva il piccolo insetto ma grande predatore che salverà gli alberi
Da questa mattina, nel Parco di Monza e nei Giardini Reali, sono in corso interventi di rilascio di un insetto chiamato Rhyzobius lophonthae. Questa operazione, eseguita dagli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, mira a controllare le popolazioni di insetti nocivi che attaccano gli alberi. Il rilascio avviene in diverse aree del parco, con l’obiettivo di favorire la salute delle piante e mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.
Un piccolo insetto ma un grandissimo predatore. Scelto per salvare gli alberi del Parco. Da questa mattina, 20 maggio, gli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza stanno eseguendo in varie parti del Parco e dei Giardini Reali il rilascio di Rhyzobius lophonthae, insetto antagonista. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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