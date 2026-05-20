Al Carosello 2 giorni di incontri
Al Carosello si sono svolti due giorni di incontri dedicati al mondo del lavoro, con oltre 400 opportunità disponibili. Sono stati organizzati incontri veloci con i rappresentanti di agenzie per il lavoro, aziende del centro commerciale, enti del terzo settore e altri brand presenti nell’area. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con i recruiter e scoprire offerte di impiego in vari settori. L’iniziativa ha coinvolto un ampio numero di persone interessate a trovare nuove possibilità professionali.
Oltre 400 opportunità di lavoro, speed meeting con i recruiter, agenzie per il lavoro, brand del centro commerciale, aziende del territorio ed enti del terzo settore. Tutto questo è “Caro Lavoro”, la prima edizione del Recruiting Day Carosello, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il centro commerciale Carosello di Carugate, che si tiene giovedì 28 e venerdì 29 maggio negli spazi dello shopping center. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere le aziende nella ricerca e selezione di personale, e al tempo stesso offrire alle persone in cerca di lavoro opportunità professionali concrete a cui candidarsi, in un ambiente accogliente e inclusivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ultimi giorni per iscriversi al primo percorso per e famiglie lgbtqia+
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