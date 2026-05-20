Al Carosello 2 giorni di incontri

Al Carosello si sono svolti due giorni di incontri dedicati al mondo del lavoro, con oltre 400 opportunità disponibili. Sono stati organizzati incontri veloci con i rappresentanti di agenzie per il lavoro, aziende del centro commerciale, enti del terzo settore e altri brand presenti nell’area. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con i recruiter e scoprire offerte di impiego in vari settori. L’iniziativa ha coinvolto un ampio numero di persone interessate a trovare nuove possibilità professionali.

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