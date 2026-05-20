Aiuto un ragazzo a terra | panico all' alba nella via dove alle 5 del mattino si canta e si beve
Nella prima mattinata di ieri, in una strada frequentata anche di notte, si sono verificati alcuni momenti di tensione dopo che una ragazza ha urlato chiedendo aiuto per un ragazzo disteso a terra. Alle 4 del mattino, alcuni residenti si sono affacciati dalle finestre e sono scesi in strada, allarmati dall’urlo e dalla scena che si presentava. Sono state chiamate le forze dell’ordine e i soccorsi, intervenuti poco dopo. La via, solitamente vivace anche di notte, si è trovata coinvolta in lassi di caos e sconcerto.
Una notte di bagordi poi, alle 4 del mattino, un urlo con una richiesta di aiuto. Una ragazza che grida per quel giovane disteso a terra: i residenti che scendono in strada, la chiamata per allertare i soccorsi. Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine. Per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
VISITORS GOT US! | Let's play - No, I'm not a Human - part 6(bad ending)
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