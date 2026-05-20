Aiuto un ragazzo a terra | panico all' alba nella via dove alle 5 del mattino si canta e si beve

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di ieri, in una strada frequentata anche di notte, si sono verificati alcuni momenti di tensione dopo che una ragazza ha urlato chiedendo aiuto per un ragazzo disteso a terra. Alle 4 del mattino, alcuni residenti si sono affacciati dalle finestre e sono scesi in strada, allarmati dall’urlo e dalla scena che si presentava. Sono state chiamate le forze dell’ordine e i soccorsi, intervenuti poco dopo. La via, solitamente vivace anche di notte, si è trovata coinvolta in lassi di caos e sconcerto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una notte di bagordi poi, alle 4 del mattino, un urlo con una richiesta di aiuto. Una ragazza che grida per quel giovane disteso a terra: i residenti che scendono in strada, la chiamata per allertare i soccorsi. Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto l’ambulanza e le forze dell’ordine. Per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VISITORS GOT US! | Let's play - No, I'm not a Human - part 6(bad ending)

Video VISITORS GOT US! | Let's play - No, I'm not a Human - part 6(bad ending)

Sullo stesso argomento

Cocktail ispirati alle frequenze sonore: il listening bar hi-fi alpino dove la musica si «beve»In molti listening bar, la musica fa semplicemente da sfondo, senza essere veramente protagonista.

Migliori pub dove si mangia e si beve bene a Verona e dintorniSerata in compagnia? Non c’è niente di meglio del sapore autentico di una buona birra artigianale e del cibo fatto con cura da gustare insieme agli...

aiuto un ragazzo aLa richiesta di aiuto di un ragazzino e il sostegno del carabiniereIl carabiniere parla e racconta al ragazzo di essere padre, lo rassicura e lo accompagna verso la pattuglia che attende il suo arrivo. sorrentopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web