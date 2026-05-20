Aica amplia gli sportelli sul territorio | apertura estesa a cinque giorni a settimana

Aica ha deciso di estendere l’orario di apertura dei propri sportelli sul territorio, ora disponibili cinque giorni a settimana. Questa modifica mira a rafforzare la presenza sul territorio e a facilitare l’accesso degli utenti ai servizi. Con questa scelta, si intende anche rendere più rapide le pratiche amministrative relative al servizio idrico, riducendo i tempi di attesa e migliorando la comunicazione diretta con gli operatori. La novità riguarda tutte le sedi dell’azienda sul territorio.

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