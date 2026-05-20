Aica amplia gli sportelli sul territorio | apertura estesa a cinque giorni a settimana
Aica ha deciso di estendere l’orario di apertura dei propri sportelli sul territorio, ora disponibili cinque giorni a settimana. Questa modifica mira a rafforzare la presenza sul territorio e a facilitare l’accesso degli utenti ai servizi. Con questa scelta, si intende anche rendere più rapide le pratiche amministrative relative al servizio idrico, riducendo i tempi di attesa e migliorando la comunicazione diretta con gli operatori. La novità riguarda tutte le sedi dell’azienda sul territorio.
Aica potenzia la rete dei servizi territoriali con l’obiettivo di migliorare il rapporto diretto con gli utenti e velocizzare le procedure amministrative legate al servizio idrico. Da domani, 21 maggio, entrerà infatti in funzione l’apertura straordinaria dello sportello di Licata, in viale XXIV. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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