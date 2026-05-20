AI e satelliti | la nuova frontiera per il giornalismo investigativo
Negli ultimi anni, l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e i satelliti sta diventando sempre più comune nel giornalismo investigativo. Questi strumenti permettono di monitorare aree di difficile accesso, come le zone umide italiane, e di individuare cambiamenti di cui spesso non si rendono conto a occhio nudo. Attraverso immagini e analisi automatizzate, è possibile tracciare variazioni nel paesaggio e raccogliere dati in tempo reale. Questa combinazione di tecnologie apre nuove possibilità per approfondire tematiche ambientali e territoriali.
? Punti chiave Come possono i satelliti rivelare i cambiamenti invisibili nelle zone umide italiane?. Quali nuovi metodi permettono di trasformare i dati scientifici in prove giornalistiche?. Come viene utilizzata l'intelligenza artificiale per monitorare i conflitti a Gaza?. Perché l'analisi dei dati spaziali diventerà fondamentale per documentare il clima?.? In Breve Workshop di due giorni organizzato da Sissa, Laboratorio Interdisciplinare e Facta.Eu.. Partecipano esperti Roberto Trotta e Federico Acosta Rainis del Centro Pulitzer.. Riccardo Pravettoni illustrerà l'analisi satellitare della situazione a Gaza.. Iniziativa inserita nella rete EFC Educating Future Citizens per ricerca e società. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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