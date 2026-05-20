AI e satelliti | la nuova frontiera per il giornalismo investigativo

Negli ultimi anni, l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e i satelliti sta diventando sempre più comune nel giornalismo investigativo. Questi strumenti permettono di monitorare aree di difficile accesso, come le zone umide italiane, e di individuare cambiamenti di cui spesso non si rendono conto a occhio nudo. Attraverso immagini e analisi automatizzate, è possibile tracciare variazioni nel paesaggio e raccogliere dati in tempo reale. Questa combinazione di tecnologie apre nuove possibilità per approfondire tematiche ambientali e territoriali.

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? Punti chiave Come possono i satelliti rivelare i cambiamenti invisibili nelle zone umide italiane?. Quali nuovi metodi permettono di trasformare i dati scientifici in prove giornalistiche?. Come viene utilizzata l'intelligenza artificiale per monitorare i conflitti a Gaza?. Perché l'analisi dei dati spaziali diventerà fondamentale per documentare il clima?.? In Breve Workshop di due giorni organizzato da Sissa, Laboratorio Interdisciplinare e Facta.Eu.. Partecipano esperti Roberto Trotta e Federico Acosta Rainis del Centro Pulitzer.. Riccardo Pravettoni illustrerà l'analisi satellitare della situazione a Gaza.. Iniziativa inserita nella rete EFC Educating Future Citizens per ricerca e società. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e satelliti: la nuova frontiera per il giornalismo investigativo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi Il titanio è la nuova frontiera delle pentole«Gualtiero Marchesi veniva personalmente a fare ristagnare le pentole di rame e le voleva in argento invece che con lo stagno, perché rimanevano più... Osservazione della Terra è la nuova sezione del portale #Arpav dedicata all’uso di #droni e #satelliti, strumenti che integrano i classici controlli sul territorio la notizia su @SNPAmbiente snpambiente.it/notizie/snpa/a… x.com Ho tracciato la vera traiettoria di passaggio di Apophis nel 2029 usando i dati della NASA JPL, passa davvero sotto i nostri satelliti geostazionari. reddit Stampede è la nuova costellazione satellitare per l'AI di Cowboy Space Corp.: diversi i dubbi sulla fattibilitàNelle scorse ore la società statunitense Cowboy Space Corp. ha annunciato la realizzazione della costellazione satellitare Stampede dedicata a realizzare satelliti data center per l'Intelligenza Artif ... hwupgrade.it Satelliti in legno e sostenibilità, la nuova frontiera della space economyNegli ultimi dieci anni la space economy è diventata uno dei settori a crescita più rapida dell’economia globale. Secondo stime di analisti e agenzie spaziali, il valore complessivo dell’economia ... beppegrillo.it