A pochi giorni dal voto, il dibattito politico nel comune si accende con interventi pubblici dei candidati. Il candidato di Morciano Viva ha espresso il proprio punto di vista sulla pianificazione urbanistica generale, rispondendo alle affermazioni fatte dal suo avversario riguardo alla viabilità. Nel frattempo, il sostegno di un partito politico è stato annunciato in favore di uno dei candidati, contribuendo a definire gli schieramenti in corsa. La campagna elettorale si fa così più intensa e articolata.

Lo scontro politico a Morciano entra nel vivo a pochi giorni dal voto. Il candidato sindaco di Morciano Viva, Andrea Agostini, interviene per chiarire la propria posizione sul Pug e replicare alle dichiarazioni dell’avversario Pierluigi Autunno sulla viabilità. "Quello che chiediamo – spiega Agostini – è una presa di posizione chiara sulle linee programmatiche che prevedono il restringimento delle carreggiate nelle principali vie del paese". Secondo il candidato, Autunno e gli ex amministratori che lo sostengono conoscono bene il progetto, avendo partecipato agli incontri dedicati al Pug. Agostini ribadisce la propria contrarietà sia alla realizzazione di nuove aree pedonali sia alla proposta di pedonalizzazione di via Bucci, già bocciata in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agostini attacca sulla viabilità e incassa il sostegno di Forza Italia

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