In un comunicato del Partito Democratico di Castiglion Fiorentino, un rappresentante esprime la richiesta che chi decide di cambiare partito dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni. La posizione si riferisce a una critica nei confronti di coloro che vengono definiti “voltagabbana” o “camaleonti”, e si concentra sulla necessità di coerenza politica. La dichiarazione si basa su documenti ufficiali, senza ulteriori considerazioni o interpretazioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato Partito Democratico Castiglion Fiorentino “Chi cambia partito dovrebbe dimettersi”. Firmato: Mario Agnelli, uno che in politica ha fatto più cambi di maglia di Balotelli ai tempi migliori. Il sindaco di Castiglion Fiorentino ha deciso di bacchettare i trasformisti della politica italiana dopo gli ultimi movimenti dentro la Lega, lanciando un appello alla coerenza che ha subito commosso milioni di camaleonti in tutto il mondo. Secondo Agnelli, chi viene eletto con un simbolo e poi cambia casacca tradisce il mandato degli elettori. Un principio anche condivisibile, se non fosse che pronunciato da uno che nel curriculum politico ha collezionato più evoluzioni di un Pokémon sotto steroidi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Agnelli contro i voltagabbana: il camaleonte chiede più coerenza agli altri

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