Aggressione in un negozio a Torino Rebaudengo | uomo colpito più volte con un cacciavite trasportato in ospedale

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato ferito con un oggetto appuntito durante una lite in un negozio di corso Vercelli, a Torino, nella serata di ieri. Sono state riportate ferite all'addome e al torace, presumibilmente causate da un cacciavite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato all'addome e al torace, verosimilmente con un cacciavite, durante una lite avvenuta nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, in un negozio di corso Vercelli, in prossimità dell'incrocio con via Lemmi, a Torino. A seguito dell'aggressione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fuoco in strada contro un'auto, uomo colpito alla gamba e trasportato in ospedaleSono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per comprendere la matrice dell’accaduto I carabinieri della...

Pavia, 25enne colpito al collo con un cacciavite in un parcheggio: morto in ospedaleÈ stato ucciso con un cacciavite nel parcheggio dell'area Cattaneo, non lontano dal centro storico di Pavia, mentre stava salendo in auto.

torino rebaudengo aggressione in un negozioNotte di sangue e paura a Torino: uomo accoltellato in un negozio, grave incidente con un furgone ribaltatoDoppio intervento del 118 tra Barriera di Milano e Cit Turin. Un 32enne ferito all’addome e al torace in corso Vercelli, poco dopo schianto tra auto e furgone in corso Tassoni: conducente trasportato ... giornalelavoce.it

torino rebaudengo aggressione in un negozioAggressione in un negozio a Torino Rebaudengo: uomo colpito più volte con un cacciavite, trasportato in ospedaleUn uomo di 32 anni è stato accoltellato all'addome e al torace, verosimilmente con un cacciavite, durante una lite avvenuta nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, in un negozio di corso Vercell ... torinotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web