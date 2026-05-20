Aggressione in un negozio a Torino Rebaudengo | uomo colpito più volte con un cacciavite trasportato in ospedale
Un uomo di 32 anni è stato ferito con un oggetto appuntito durante una lite in un negozio di corso Vercelli, a Torino, nella serata di ieri. Sono state riportate ferite all'addome e al torace, presumibilmente causate da un cacciavite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione.
Un uomo di 32 anni è stato accoltellato all'addome e al torace, verosimilmente con un cacciavite, durante una lite avvenuta nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, in un negozio di corso Vercelli, in prossimità dell'incrocio con via Lemmi, a Torino. A seguito dell'aggressione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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