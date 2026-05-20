Aggredito un anziano sordo | salva la vita l’intervento dell’Ens

Un anziano sordo è stato vittima di un'aggressione, ma l'intervento tempestivo dell'Ente Nazionale Sordi ha permesso di salvargli la vita. La situazione ha sollevato interrogativi su come l'uomo sia riuscito a chiedere aiuto senza poter parlare e su chi abbia fermato la badante in prova coinvolta nell'aggressione. Le circostanze precise dell'episodio non sono state ancora rese note, ma si stanno attendendo aggiornamenti sulle indagini in corso.

? Domande chiave Come ha fatto l'anziano a chiedere aiuto senza poter parlare?. Chi è intervenuto per fermare l'aggressione della badante in prova?. Perché il primo giorno di lavoro è diventato un incubo?. Quali indagini sta conducendo la Polizia per accertare le responsabilità?.? In Breve Aggressione avvenuta il 17 maggio durante il primo periodo di prova della badante.. L'interprete dell'Ats 19 ha permesso la richiesta di soccorso alla vittima sorda.. Il presidente provinciale Ens di Ascoli Piceno e Fermo ha interrotto l'aggressione.. La denuncia è stata presentata presso gli uffici della Polizia di Stato locale.. Il 17 maggio, nel tardo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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