Affollamento carceri in via Saffi un + 213%

Nel rapporto ‘Antigone’ si segnala un aumento significativo dell’affollamento nelle carceri italiane, con 73 istituti che hanno un tasso di popolazione pari o superiore al 150 per cento della capienza regolamentare. Tra questi, otto superano il 200 per cento, evidenziando un problema di sovraffollamento grave in alcune strutture. A Grosseto, in via Saffi, si registra un incremento del 213 per cento rispetto alla capienza ufficiale, dato che conferma la diffusione di questa criticità nel sistema penitenziario.

GROSSETO Sono 73 gli istituti penitenziari con un tasso di affollamento pari o superiore al 150 per cento e 8 quelli oltre il 200 per cento come sostiene il rapporto ’Antigone’. Una situazione che sta vivendo anche il carcere di via Saffi a Grosseto. In questa struttura l’affollamento è salito del 213 per cento in più rispetto all’anno precedente. Le altre strutture circondariali con problemi sono quella di Lucca al 240 per cento, casa circondariale di Foggia al 225 per cento, la Casa circondariale di Lodi al 212 per cento, Carcere di Milano San Vittore al 210 per cento, la casa circondariale di Brescia Canton Mombello al 210 per cento, la Casa circondariale di Udine al 210 per cento e Casa circondariale di Latina al 204 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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