In diverse città europee, i costi degli affitti superano di molto il salario minimo. A Praga e Lisbona, gli affitti rappresentano oltre il 185% dei salari minimi mensili. Questi dati indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti e riflettono come la speculazione immobiliare possa incidere sulla capacità di spesa delle famiglie. Nel frattempo, il mercato immobiliare di Milano ha superato quello di Londra in termini di valore, evidenziando differenze nelle dinamiche del settore in varie nazioni europee.

? Punti chiave Come influisce la speculazione sugli affitti sulla capacità di spesa reale?. Perché il mercato immobiliare di Milano supera quello di Londra?. Quali città europee garantiscono ancora un affitto sostenibile per i lavoratori?. Come può il congelamento degli affitti frenare la recessione economica?.? In Breve A Budapest l'affitto incide per il 159% rispetto al salario minimo mensile.. Il 23,6% del budget familiare europeo copre bollette, acqua e servizi energetici.. A Milano i prezzi degli affitti sono cresciuti del 70% dal 2018.. Esther Lynch propone congelamento affitti e maggiori investimenti nell'edilizia sociale.. A Praga e Lisbona il costo di un bilocale supera del 185% il salario minimo lordo, segnando un divario insostenibile tra stipendi e mercato immobiliare nelle capitali europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti UE: a Praga e Lisbona il costo supera il 185% del salario minimo

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