Aeroporto Grazzanise | Confindustria Caserta presenta studio di fattibilità

Lunedì 28 maggio, presso la sede di Confindustria Caserta, si terrà la presentazione di uno studio di fattibilità riguardante l’aeroporto di Grazzanise. L’infrastruttura, recentemente inserita nel piano nazionale aeroporti 2026-2035, è considerata strategica per l’intera provincia e per il Mezzogiorno. La relazione analizza i possibili sviluppi e le potenzialità della struttura, che si trova in una posizione chiave per il territorio e per le future attività aeroportuali della regione.

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