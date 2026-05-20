Aeroporto Grazzanise | Confindustria Caserta presenta studio di fattibilità
Lunedì 28 maggio, presso la sede di Confindustria Caserta, si terrà la presentazione di uno studio di fattibilità riguardante l’aeroporto di Grazzanise. L’infrastruttura, recentemente inserita nel piano nazionale aeroporti 2026-2035, è considerata strategica per l’intera provincia e per il Mezzogiorno. La relazione analizza i possibili sviluppi e le potenzialità della struttura, che si trova in una posizione chiave per il territorio e per le future attività aeroportuali della regione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà presentato giovedì 28 maggio a Confindustria Caserta lo studio di fattibilità sull’aeroporto di Grazzanise, infrastruttura strategica per l’intero territorio provinciale e per il Mezzogiorno, di recente inserito nel piano nazionale aeroporti 2026-2035. Lo studio è stato commissionato da Confindustria Caserta a Steer, società di consulenza internazionale specializzata in sviluppo economico e infrastrutturale, ed esamina le condizioni di fattibilità per l’apertura al traffico civile e commerciale dell’aeroporto militare “Carlo Romagnoli” di Grazzanise. Gli esperti di Steer illustreranno i risultati.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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