Addio alla band di Barbie Girl | perché il loro scontro con Mattel si studia ancora oggi a giurisprudenza ed è diventato leggenda

Si chiude uno dei capitoli più colorati e controversi della storia del pop europeo. Il 18 maggio, gli Aqua hanno pubblicato su Instagram il comunicato ufficiale che annuncia la fine della loro carriera come band dal vivo, chiudendo definitivamente un percorso iniziato a Copenaghen nel 1994 e culminato tre anni dopo con una delle hit più riconoscibili della storia della musica pop. “Abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo “, hanno scritto Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen nel messaggio condiviso con i fan. “ Gli Aqua sono stati una parte enorme delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avremmo mai osato sognare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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