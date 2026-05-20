Addio a Google come lo conosciamo | arriva la rivoluzione che nessuno si aspettava

Google ha comunicato una svolta significativa nel suo servizio di ricerca, annunciando una trasformazione che cambierà profondamente il modo in cui gli utenti trovano informazioni online. Questa modifica rappresenta la novità più radicale da quando il motore di ricerca è stato lanciato, senza specificare ulteriori dettagli sui cambiamenti che saranno implementati. L'azienda ha reso noto il cambiamento attraverso comunicati ufficiali, senza indicare una data precisa di avvio. La notizia ha generato grande attenzione tra gli utenti e gli esperti del settore.

Google ha annunciato la trasformazione più radicale della sua funzione di ricerca dalla nascita del motore. Durante la conferenza annuale IO 2026, il colosso tecnologico ha presentato una versione completamente ridisegnata di Search, dove l’intelligenza artificiale non è più un semplice complemento, ma il cuore pulsante dell’intera esperienza. Il cambiamento più evidente riguarda la barra di ricerca stessa, che dopo 25 anni subisce il suo aggiornamento più significativo. Alimentata dall’ultimo modello Gemini dell’azienda, la nuova barra intelligente permette agli utenti di inserire non solo testo, ma anche immagini, file, video o persino schede aperte su Chrome come input per le ricerche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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