adamant il toto allenatore di lorenzo tra le ipotesi

Nella rosa di possibili allenatori per la squadra biancazzurra si aggiungono i nomi di Daniele Aniello e Giampaolo Di Lorenzo, oltre a quelli già circolati in precedenza. Le voci sul futuro tecnico dell’Adamant continuano a diffondersi, con diverse ipotesi che circolano tra addetti ai lavori e tifosi. La scelta dell’allenatore resta ancora in fase di valutazione, senza annunci ufficiali da parte della società. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Anche Daniele Aniello e Giampaolo Di Lorenzo tra i nomi valutati per la panchina dell’Adamant. Continuano a susseguirsi voci e rumors sul futuro allenatore biancazzurro, in una rosa di candidati che al momento comprende diversi profili. Tra questi c’è anche Giancarlo Sacco, che ha raggiunto l’obiettivo della salvezza e con cui la società si confronterà nei prossimi giorni, ma l’indirizzo parrebbe essere quello di ripartire con un nuovo ciclo tecnico, sia per ciò che concerne la figura del direttore sportivo (che sarà il livornese Gianluca Mannucchi, ancora in corsa nei playoff con Caserta, dove riveste il ruolo di direttore generale) che quella del capo allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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